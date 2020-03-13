Koronavirüs fırsatçılığına eczacılar da tepkili: Ne olduğu belli olmayan maskeleri bize 3 liraya satmaya çalışıyorlar

Hürriyet yazarı Sefer Levent, bugünkü yazısında koronavirüsün Türkiye'de de görülmesiyle birlikte başlayan medikal maske krizine ilişkin konuştuğu eczacıların görüşlerine yer verdi. 30 kuruşluk maskelerin medikallerde 4 liradan satıldığını söyleyen eczacılar, "Ne olduğu belli olmayan maskeleri bize 3 liraya satmaya çalışıyorlar, almıyoruz" diyor.

Hürriyet gazetesi yazarı Sefer Levent, bugünkü köşesinde Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak neredeyse tüm dünyaya yayılan ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19) Türkiye'de de görülmesiyle birlikte sektörde başlayan medikal maske krizine ilişkin konuştuğu eczacıların görüşlerine yer verdi.

Levent'in aktardığına göre, 30 kuruşluk maskelerin medikallerde 4 liradan satıldığını söyleyen eczacılar, "Ne olduğu belli olmayan maskeleri bize 3 liraya satmaya çalışıyorlar, almıyoruz" diyor.

Piyasada hiç görmedikleri markalarda maskelerin cirit attığına dikkat çeken bir eczacı, "Nereden geldiği belli olmayan ithal maskeler var. Bunların güvenirliği konusunda bir bilgimiz yok. Onları bile bize 3 TL’den satmaya çalışıyorlar" diyor.

Levent ayrıca, 'Koronavirüs için hangi maske kullanmalı?' başlıklı ara başlığında şu bilgileri aktardı:

"Cerrahi maske, eczaneden satın alınabilen ve “damlacık” yolu ile bulaşan enfeksiyöz ajanlara karşı koruma sağlar

Aslında cerrahlar için tasarlanmıştırlar, çünkü bu ürünler doktorun burnundan ve ağzından patojenlerin cerrahi alana girmesini önlerler.

Hastaya bakan kişiler takarsa, hastayı ve çevresini (hava, yüzeyler, ekipman, cerrahi bölge) korurlar.

Bulaşıcı bir hastalığı olan kişi tarafından takılırsa çevredekileri korumuş olur.

Bu maskeler tek kullanımlık, 3-8 saat ömürlüdürler."