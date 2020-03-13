Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan kolonya kararı: Benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 aylığına askıya alındı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirleri açıkladı.

Bakanlık, artan dezenfektan ve kolonya ihtiyacının yerli üretim ile karşılaması için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan (EPDK) talepte bulundu. Talebi değerlendiren EPDK, benzin türlerine etanol harmanlanmasına ilişkin yükümlülükleri 13 Haziran’a kadar askıya aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu kararla benzine yüzde 3 oranında etanol karıştırma zorunluluğunun 3 aylığına kalktığını ifade ederek, “Böylece rafinerilerin biyoetanol talebi azalacak. Koronavirüsüne karşı kullanılan, son günlerde yoğun talep gören el dezenfektanları ve kolonyaların üretiminde kullanılan ve çoğunlukla ithal edilen etil alkolün yerli üretimi artacak. Biyoetanol üreten fabrikalar artık etil alkol üretecek” dedi.

Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğ, benzine yüzde 3 oranında etanol karıştırılmasını zorunlu kılıyordu.