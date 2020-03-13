TBMM'de koronavirüs önlemi: 13-31 Mart tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmeyecek

Koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesi üzerine alınan önlemler kapsamında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) ziyaretçi kabul edilmeyeceği açıklandı.
Ziyaretçi yasağı, 13-31 Mart tarihlerinde geçerli olacak.
TBMM'ye 13-31 Mart tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmemesi kararı alındı.
Koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesi üzerine alınan önlemler kapsamında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) ziyaretçi kabul edilmeyeceği açıklandı.
Ziyaretçi yasağı, 13-31 Mart tarihlerinde geçerli olacak.
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