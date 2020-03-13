Hrant Dink cinayetinde yargılanan emekli istihbaratçı Ateş'i öldürdüğü iddia edilen 3 kişi tutuklandı

Gazeteci Hrant Dink cinayetinde yargılanan emekli jandarma istihbaratçı astsubay Şeref Ateş, dün Düzce'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Ateş'in silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen K.B, E.K. ve A.G. savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı.

Şüpheliler, hakimlikçe tutuklandı.

Dink cinayeti sanığı olduğu belirlenmişti

Hrant Dink cinayeti davasının tutuksuz sanıklarından olan dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı'nda görevli istihbaratçı astsubay Şeref Ateş, Hrant Dink cinayeti davası kapsamında 27 Temmuz 2016'da gözaltına alınmış ve 10 Ağustos 2016'ta tutuklanmıştı. Bir süre tutuklu yargılanan Ateş, 8 Aralık 2017'de tahliye edilmişti.

Ateş, davada 'anayasayı ihlal', 'kasten öldürme' ve 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçlarından yargılanıyordu.