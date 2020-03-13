Koronavirüse karşı 'teknolojik cihaz' uyarısı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bilgisayar, telefon, tablet gibi teknolojik cihazların hijyenik mendillerle temizlenmesi, kulaklık, mikrofon gibi cihazların da başkalarıyla paylaşılmaması uyarısında bulunuldu.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbiri kapsamında bilgisayar, telefon, tablet gibi teknolojik cihazların düzenli olarak hijyenik mendillerle temizlenmesi, bireysel kulaklık, mikrofon gibi cihazların da başkalarıyla paylaşılmaması tavsiyesinde bulundu.

Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, her yaştan kişinin teknolojik cihazları yoğun olarak kullandığı anımsatıldı. Koronavirüsten korunma tedbirleri kapsamında bu cihazların hijyeninin önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: