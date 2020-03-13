İstanbul Havalimanı'ndaki rötar kavgasında yeni gelişme

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Havalimanı'nda yer hizmetleri şirketi çalışanına hakaret ettiği gerekçesiyle 1740 TL adli para cezası alan F.F.E. için verilen beraat kararının bozulmasını istedi.

İstanbul Havalimanı'nda, uçağı rötar yaptığı gerekçesiyle yer hizmeti veren kadın görevliye yönelik 'hakaret' suçundan 1740 TL adli para cezasına mahkum edilen F.F.E.’nin, 'Temas yok, Ben çingenelere temas etmiyorum' sözü nedeniyle de cezalandırılması istendi.

'Kaba söz değil halkın bir kesimini aşağılama'

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, F.F.E.’nin bu sözleriyle 'Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçunu işlediğini kaydederek 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nin beraat kararının bozulmasını talep etti.

İstinaf başvurusunda, mahkemenin beraat kararında belirtildiği gibi suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesinin yerinde olmadığı belirtilerek, F.F.E.'nin eyleminin halkın bir kesimini bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama olduğu bildirildi.

Para cezası da geri bırakıldı

Gaziosmanpaşa 19. Asliye Ceza Mahkemesi 16 Ekim 2019’da F.F.E’nin 'hakaret' suçundan 1740 lira adli para cezasına çarptırıp hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. Mahkeme, sanık sanığa yöneltilen 'halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçunun unsurları oluşmadığından, bu suçtan beraatine karar verdi.