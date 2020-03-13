İBB: Toplu ulaşım kullanımında yüzde 10’luk düşüş var, vatandaşlar özel araçlarıyla trafiğe çıkmayı tercih ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Türkiye'de kronavirüs vakası görülmesi üzerinde metrobüs ve otobüs kullanımında yüzde 10'luk bir düşüş yaşandığını açıkladı.
Açıklamayı Twitter hesabından yapan Ongun, "Salgın hastalık riski sebebiyle İstanbul’da son 3 günde metro, metrobüs ve otobüs kullanımında yüzde 10’luk düşüş görülmüştür. Vatandaşların özel araçlarıyla trafiğe çıkmayı tercih ettikleri saptanmıştır. Toplu ulaşım araçlarının dezenfeksiyonu aralıksız olarak devam etmektedir" ifadelerini kullandı.
Salgın hastalık riski sebebiyle İstanbul’da son 3 günde metro, metrobüs ve otobüs kullanımında yüzde 10’luk düşüş görülmüştür. Vatandaşların özel araçlarıyla trafiğe çıkmayı tercih ettikleri saptanmıştır. Toplu ulaşım araçlarının dezenfeksiyonu aralıksız olarak devam etmektedir. pic.twitter.com/Ih2VBLoRgH— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) March 13, 2020
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