Fırsatçılar ilaçlama fiyatlarını yüzde 1000 artırdı: Koronavirüse karşı kullanılan hidrojen peroksit karaborsaya düştü

Çin’de ortaya çıkan ve dünyayı büyük ölçüde etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Türkiye’de de 2 kişiye bulaştı. Virüsün Türkiye’de çıkmasının ardından korunmak için çözüm arayanlar ilaçlama firmalarına başvurmaya başladı.

Okul, ev, iş yeri, fabrika, hastane ve toplutaşıma araçlarını ilaçlatmak isteyenler özel firmalara rağbet gösterince sektördeki bazı kişiler de fiyatları yüzde 1000 oranında artırdı. Normal zamanda ücreti 150 lira olan ilaçlama için bin 500 lira veya iki bin lira isteyen kişiler bulunuyor. Firmalar dezenfeksiyon için kullanılan hidrojen peroksit maddesini de karaborsaya düştüğü için tedarik etmekte zorlanıyor.

'3 gündür telefonlarım kilitlendi'

Adana’da 20 yıldır ilaçlama işi yapan firma sahibi Recep İlkay Erkek, İHA muhabirine yaptığı açıklamada dezenfeksiyona çok talep olduğunu söyledi. Talepleri karşılamakta güçlük çektiklerini vurgulayan Erkek, “Son 1 aydır işlerimiz durgundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca nasıl gece Türkiye’de de vakanın çıktığını açıklayınca o an bir patlama yaşadık. 3 gündür benim telefonlarım kitlendi. 100 telefon alıyorsam 99’u virüsle ilgili. Okullar, servisler, fabrikalar, AVM’ler, hastaneler ve bunun gibi her yerden telefon gelmeye başladı” diye konuştu.

'Bu bir haşere ilacı değil'

Evlerini dezenfekte yaptırmak isteyen vatandaşların da olduğunu kaydeden İlkay Erkek, şunları kaydetti:

“Vatandaşlar evi için de istiyor. Bugün 4 kişinin evini de ilaçladık mesela. Vatandaşlar bizden bilgi de istiyor, biz de onlara bilgi veriyoruz. Bu bir haşere ilacı değil. Amacı virüsleri, bakterileri yok etmektir. Ama sadece var olan virüsleri yok ederiz. İlaçlamadan sonra biri gelir öksürürse o virüslere bir etkisi yoktur.”

'Ortalama fiyat 150-180 TL'

İlaçlama sektöründe faaliyet gösteren bazı firmaların ilaçlama işlerini fahiş fiyatlardan gerçekleştirdiğini iddia eden Erkek, “Maskeler şuanda fahiş fiyatlardan satılıyor. Bizim kullandığımız dezenfeksiyon ürünlerinin fiyatları da bir anda fırladı. Sektördeki bazı arkadaşlarımız da fahiş fiyatlar teklif ediyor. Örneğin bir okulun ilaçlamasını bin 500 liraya, 2 bin liraya yapanlar varmış. Ortalama fiyat ise 150 ile 180 lira. Hakkı budur bunun” şeklinde konuştu.

'Ürün karaborsaya düştü'

Dezenfekte için kullanılan hidrojen peroksit maddesinin de karaborsaya düştüğünü aktaran Erkek, “Kullanılan ürün bakanlık tarafından onaylıdır. Sıktığımız alandaki bütün bakteri ve virüsleri yok eder. Ürünlere ulaşmakta zorluk çekiyoruz. Karaborsaya düştü. Tedarikçiyi arıyorum bana ‘Bekle, seni listeye aldım’ diyor. Benden şuanda dezenfeksiyon talep eden özel hastane ve belediyeler için zorlanıyorum” ifadelerini kullandı.