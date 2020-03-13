Türkiye’de koronavirüs vakasının ikiye çıkmasının ardından temizlikte kullanılan maddelerle ilgili soru işaretleri de oluşmaya devam ediyor.

Diyanet İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı’na gelen 'Alkol içeren maddelerin temizlikte kullanılması caiz midir?' sorusunun cevabı şöyle oldu:

"İspirto, kolonya vb. sıvılarla, temizlik amacıyla üretilen alkollü maddelerin içilmesi haram olmakla birlikte (Buhârî, Edep, 80; Müslim, Eşribe, 73), temizlikte kullanılmaları caizdir. Namaz kılmadan önce bu ürünlerin sürüldüğü yerlerin yıkanması da gerekmez (Kâsânî, Bedâî’, V, 115; Elmalılı, Hak Dini, II, 763-764)."

© Fotoğraf : Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı Diyanet'ten 'Alkol içeren maddelerin temizlikte kullanılması caiz midir?' sorusuna cevap

Diyanet İşleri Başkanı Genel Başkanı Ali Erbaş, geçen günlerde koronavirüs konusunda yaptığı açıklamada içki olarak kullanılan alkolden uzak durulması gerektiğine işaret etmişti:

"Dinimizin haram kıldığı ve bedenimizi hastalıklara açık hale getiren sigara, alkol, uyuşturucu ve benzeri zararlı maddelerden uzak duralım.

Koronavirüs ile mücadelede alkol yerin farklı anlayan en az 500 İranlı, sahte içkiden zehirlenme dolayısıyla hastaneye başvurmuştu. Dün açıklanan verilere göre bu grup içerisinde en az 73 kişi hayatını kaybetmişti."