Koronavirüs tatili: Anne-babası çalışan çocuklara kim bakacak?

Okul öncesi eğitimdeki 1.1 milyon ile ilkokuldaki 10.6 milyon öğrenciyle birlikte sayıları 12.3 milyona çıkan 4-10 yaş grubu çocuklara, okul tatilinde kimin bakacağı yeni bir kriz ortaya çıkardı. MEB’in ebeveynlerden birinin ücretli izinli sayılması için karar alması bekleniyor.

İlk ve orta dereceli okullar, koronavirüs nedeniyle 16 Mart'tan itibaren 1 hafta süreyle tatil edildi.

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre, yurt genelindeki 67 bin okulda okuyan 18 milyon 108 bin öğrenci ve görev yapan 1.1 milyon öğretmen, okulların tatiliyle birlikte virüsten korunma konusunda rahat bir nefes alırken, yaşı küçük öğrenciler sorunu ortaya çıktı.

Buna göre anne-babası çalışan çocukların ebeveynlerinden en azından birinin ücretli izinli sayılması için karar alınması bekleniyor.

Öte yandan, ana sınıfları ve engelli çocukların bakıldığı rehabilitasyon merkezlerindeki çocukların mağduriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’na iletildi.

12.3 milyon çocuk var

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) istatistiklerine göre, resmi 2 bin 624 anaokulunda 21 bin 614 öğretmen ve 387 bin 182 öğrenci bulunuyor. Yine bünyesinde ana sınıfı bulunan 19 bin 919 okulda 38 bin 286 öğretmen ve 815 bin 569 okul öncesi öğrenci bulunuyor.

Okul öncesinde okuyan 1.1 milyon 4-6 yaş grubu çocuk ile ilkokul birinci sınıfta okuyan 1.2 milyon ve yine 2. sınıf öğrencisi 1.1 milyon küçük yaş grubu çocuklar başta olmak üzere 4-8 yaş arasındaki 3.4 milyon çocuklardan ailesi çalışanlara kimin bakacağı sorunu gündeme geldi.

İlkokulda okuyan 10.6 milyon öğrenci ile okul öncesindeki 1.1 milyon öğrenciyle birlikte bu sorun 12.3 milyon çocuğu ilgilendiriyor.