AYM'den Gezi eylemlerinde gaz fişeğiyle başından yaralanan gazeteciye tazminat kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Parkı eylemlerinde polisin attığı gaz fişeği ile başından yaralanan gazeteci Cihan Mutlu'ya 'eziyet yasağının ihlal edilmesi' nedeniyle 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

T24'ün haberine göre, Gezi Parkı eylemleri sırasında Taksim'de bir sokakta polis tarafından atılan gaz fişeği kapsülüyle başından yaralanan gazeteci Cihan Mutlu, dönemin kolluk amirleri, Vali, İçişleri Bakanı ve Başbakan hakkında şikayetçi oldu.

Açılan soruşturmada 2016 yılında kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verildi. Mutlu, daha sonra AYM'ye bireysel başvuruda bulundu.

AYM'den çıkan karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. AYM, Anayasa'nın 17. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen, "Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz" ibaresine dayanarak kötü muamele yasağının ihlal edildiğine karar verdi.

50 bin lira tazminat ve mahkeme giderlerinin ödenmesine karar verildi

AYM, eziyet yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğunu belirterek 50 bin lira manevi tazminat ve 3 bin 239 lira olan mahkeme giderlerinin de Mutlu'ya ödenmesine karar verdi.

Mutlu, kafasına gaz kapsülü isabet etmesi sonucunda temporer kafa kemik kırığına bağlı kafa travması yaşamış, bir dizi ameliyat geçirmişti.