Koruma kararı aldıran eşini, çalıştığı hastanede öldürdü

Selçuk ilçesi Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi'ndeki özel hastanede bugün saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, ilçedeki huzurevinde silahsız güvenlik görevlisi olarak çalışan Bayram Şahin, kendisine boşanma davası açan ve 20 gün önce 30 günlük koruma kararı aldıran eşi Münevver Şahin'in çalıştığı hastaneye geldi.

Eşinin ikinci kattaki odasına giren Bayram Şahin, iki çocuğunun annesinin başına tabancayla ateş etti.

Şahin, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Trafik polisleri yakaladı

Silah sesi üzerine koşarak hastaneye gelen trafik polisleri, kaçmaya çalışan Bayram Şahin'i hastane içinde yakaladı. Gözaltına alınan Şahin, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Münevver Şahin'in cansız bedeni ise otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Münevver Şahin'in bir süredir çocuklarından biri ile ailesinin yanında kaldığı öğrenildi. Polisin soruşturması sürüyor.