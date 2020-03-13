İmamoğlu, bu sabah katıldığı canlı yayında İstanbul'da çevre için alınan bazı kararları açıkladı.

İstanbul'u dumansız, daha temiz, daha sağlıklı, piknik ve spor yapılan sahiller beklediğini söyleyen İmamoğlu, "Sahillerimizde mangala ve nargileye son veriyoruz. Gelin, güzelim sahillerin keyfini hep birlikte çıkaralım" dedi.

İstanbul'u dumansız, daha temiz, daha sağlıklı, piknik ve spor yapılan sahiller bekliyor bu bahar. Sahillerimizde mangala ve nargileye son veriyoruz. Gelin, güzelim sahillerin keyfini hep birlikte çıkaralım. pic.twitter.com/1q0NDDUicm — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 13, 2020

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