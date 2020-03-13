Hırsızlıktan tutuklanan kadın: 'Kazma bağlarında işlediğim cinayeti çekseydiniz, adam öldürdüm, öldürsem çekmezsiniz'

Kahramanmaraş'ta bir bağ evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan Duygu A. ve Yılmaz Y. tutuklandı. Duygu A., kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Kazma bağlarında işlediğim cinayeti çekseydiniz. Adam öldürdüm. Öldürsem çekmezsiniz" dedi.

Kahramanmaraş'taki bir bağ evinde 27 Şubat gecesi gerçekleştirilen hırsızlık olayında, 2 tüfek ile televizyon, bilgisayar monitörü ve matkap seti çalındı. İhbar üzerine araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Duygu A. ve Yılmaz Y. olduğunu belirledi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

'Evi Duygu gösterdi'

Poliste suç kayıtları olan şüpheliler ile birlikte bağ evinden çalınan malzemeler de ele geçirildi. Yılmaz Y., ifadesinde suçunu itiraf ederek, "Evi Duygu gösterdi. 'Bir bağ evi var içinde altın var' dedi. Arabayla gittik. Eve girip altın aradım, bulamayınca da eşya çaldım" dedi. Duygu A. ise evi kendisinin gösterdiği iddiasını yalanlayarak, içeri girmediğini savundu.

'Gel poz vereyim'

Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen ikili tutuklandı. Cezaevine götürülmeden önce sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden Yılmaz Y., gazetecilere, "Ben yaptığımdan pişman oldum, doğruları söyledim" dedi. Duygu A. ise küfredip, "Biraz daha çekin. Gel gel poz vereyim gel. Öyle poz vereceğim. Cinayet işledik ya ondan çekiyorsunuz. Kazma bağlarında işlediğim cinayeti çekseydiniz. Adam öldürdüm. Öldürsem çekmezsiniz" diye bağırdı.