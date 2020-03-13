Edirne'de borcu olanların suyu 2 ay kesilmeyecek

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı açıklamayla, 'hijyen tedbirleri' kapsamında kentte gerekli önlemleri aldıklarını belirterek, "Edirne Belediyesi tarafından konut aboneliklerinde su borcu olan vatandaşlarımız için iki ay boyunca su kesintisine gitmeme kararı aldık. Tüm vatandaşlarımızdan kişisel hijyenlerine dikkat etmelerini ve yapılan tüm uyarıları önemle takip etmelerini bir kez daha önemle rica ediyorum" dedi.

Öte yandan alınan koronavirüs önlemleri kapsamında, kentte pazar günleri kurulan Kırsalın Doğal Pazarı, Edirne Belediyesi Kent Müzesi, belediye binasında bulunan Atatürk Odası ve Hasan Ali Yücel Çocuk Eğitim Yerleşkesi, ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı. Edirne Belediyesi Yaşam Merkezi'ndeki atölye çalışmalarına 2 hafta süreyle ara verilirken, pazar günü yapılması planlanan Tohum Şenliği iptal edildi.

'Çocuk parkları dezenfekte edildi'

Edirne Belediyesi, ayrıca kentteki 110 parkta bulunan çocuk oyun aletleri ile Hasan Ali Yücel Çocuk Eğitim Yerleşkesi'nde dezenfektan işlemi yaptı.

Kentte cuma günleri kurulan ve Bulgaristan'da turistlerin akın ettiği Ulus Pazarı'nda Türkçe, İngilizce, Bulgarca uyarıcı broşürler dağıtılıp, girişe dezenfekte makinesi konuldu.