Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 12 yaşından küçük çocuğu olan annelere izin

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesi nedeniyle belediyede çalışan 12 yaşından küçük çocuğu olan annelerin izinli sayılacağını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı'nın 16-30 Mart arasında eğitime ara verdiği hatırlatılarak, "Kuruluşları ve iştiraklerinde çalışan 12 yaşından küçük çocuğu olan anneler işlen aksamaması şartıyla idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.