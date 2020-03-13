İstanbul Ekonomi Araştırma: 'Koronavirüs aşısı bulunsaydı yaptırmazdım' diyenlerin oranı yüzde 44.2

İstanbul Ekonomi Araştırma, Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'den de 2 kişiye bulaşan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak bir anket yaptı. Anket, Türkiye çapında 12 ilde 1537 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Araştırma kapsamında katılımcılara "Koronavirüsten korunmak için bir aşı olsa yaptırır mıydınız?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 44.2'si, bu soruya "Hayır" yanıtını verdi.

Şirketin Turkiyeraporu.com'da yayınladığı anket sonucunda bu durum şöyle değerlendirildi:

"Koronavirüsün gündemin büyük bölümünü meşgul ettiği şu günlerde katılımcıların yüzde 44.2’sinin aşı bulunması halinde bu aşıyı yaptırmayacağını söyledi. Virüsün en yüksek ölüm oranlarına yüksek yaş gruplarında rastlanmasının doğal bir sonucu olarak bu oran 65 yaş üstünde yüzde 36 seviyesine kadar geriledi. Öte yandan, 25-54 yaş arasındaki her iki katılımcıdan biri Korona virüsü için aşı yaptırmayacağını ifade etti. Bu durum, Abdurrahman Dilipak’ın Korona virüs aşısının kısırlaştırıcı etkisi bulunacağına yönelik ifadeleri, halkın bir bölümünde karşılık bulmuş olabileceğini gösterdi."

Henüz tedavisi bulunamayan Korona virüs için potansiyel bir aşı bulunması durumunda Türkiye'de kimler bu aşıyı olur araştırdık. #turkiyeraporu https://t.co/6CDF4p9cnz pic.twitter.com/NBf0hDAJxT — Türkiye Raporu (@turkiye_raporu) March 11, 2020

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