Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi

Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Hastanelere ziyaretçi kısıtlaması gelecek, mesai saati içinde ziyaretçi alınmayacak.

- ALO 184'ü koronavirüs danışma hattına çeviriyoruz.

- Yurt dışından gelenlerin 14 gün idari izinli sayılmaları gerektiği kararı çıktı.

- Kamu çalışanlarından kronik hastalığı olanlar kolaylıkla izne ayrılabilecek, bu anlamda bir genelge de yayınlandı.

- Kamu kurumlarında hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, 60 yaş ve üzerindekiler 16 Mart'tan itibaren 12 gün idari izinli sayılacak.

- Üzülerek belirtmek istiyorum ki 2 kişiye tanı konmuştu. Bugün aynı aile içinde 3 kişiye daha koronavirüs tanısı koyduk.