Çolak: Yeniçağ'daki genel yayın yönetmenliği ve yazarlık görevlerime son derece yakışıksız bir yöntemle son verildi

Yenicaggazetesi.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, kişisel Twitter hesabında "Yeniçağ'daki genel yayın yönetmenliği ve yazarlık görevlerime hiçbir mazeret gösterilmeksizin, son derece yakışıksız bir yöntemle son verildi" paylaşımında bulundu.
Yeniçağ'daki genel yayın yönetmenliği ve yazarlık görevlerime hiçbir mazeret gösterilmeksizin, son derece yakışıksız bir yöntemle son verildi.— Batuhan Çolak (@batuhancolak33) March 13, 2020
Bu haksız ve saygısız eylemi izah edebilecek bir kelime bulamıyorum.
Operasyonun bir ayağı da içerideymiş, göremedik!
Yeniçağ uzantılı kişisel mail adresinin şifresinin değiştirildiğini ifade eden Çolak, “Tazminatımı da asgari ücret üzerinden vermeye kalkıyorlar” diye yazdı.
Yapılanların suç olduğunu savunan Çolak, “Milliyetçilik adı altında kul hakkı yiyenler, o hak elbet ayağınıza dolanacak” dedi.
Yeniçağ uzantılı kişisel mail hesabımın (çıkış evrakı tarafıma tebliğ edilmeden) şifresi değiştirilmiş ve içine girilmiş. Tazminatımı da asgari ücret üzerinden vermeye kalkıyorlar.— Batuhan Çolak (@batuhancolak33) March 13, 2020
Bunlar suçtur!
Milliyetçilik adı altında kul hakkı yiyenler, o hak elbet ayağınıza dolanacak!
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