Çolak: Yeniçağ'daki genel yayın yönetmenliği ve yazarlık görevlerime son derece yakışıksız bir yöntemle son verildi

Yeniçağ'daki genel yayın yönetmenliği ve yazarlık görevlerime hiçbir mazeret gösterilmeksizin, son derece yakışıksız bir yöntemle son verildi.



Bu haksız ve saygısız eylemi izah edebilecek bir kelime bulamıyorum.



Operasyonun bir ayağı da içerideymiş, göremedik!