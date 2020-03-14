Irak ile Türkiye arasında yolcu uçağı krizi

‘İstanbul’da indiğimizi sandık ama Ankara’da olduğumuzu öğrendik’

Irak’ın başkenti Bağdat’tan İstanbul’a giden uçağın inişine izin verilmedi. Türkiye’ninönlemleri nedeniyle uçuşlarını iptal ettiği Irak’ın başkenti Bağdat’tan İstanbul’a gelen uçağın inişine izin verilmedi. Uçak, Ankara’ya yönlendirdi. İçinde Türkiye vatandaşlarının olduğu uçak Ankara’da iner inmez ablukaya alındı. Yolcuların inişine izin verilmezken, uçağın Bağdat’a geri gönderileceği belirtiliyor. Yolcular, Bağdat’tan kalkmadan önce uçağın İstanbul’a inişi için onay alındığını ancak inişine izin verilmediğini öne sürerken, yolcular ile yetkililer arasında görüşmeler sürüyor.

Sputnik’e ulaşan bir yolcu 3 saattir uçakta mahsur kaldıklarını belirterek “Bağdat’tan İstanbul’a gidecektik. Irak’a ait uçak firması ‘İstanbul’dan onay bekliyoruz’ dediler. Daha sonra ‘onay geldi’ diyerek kalktık. Uçak inince İstanbul’da indiğimizi sandık ama Ankara’da inmiş. Mürettebat ‘İstanbul’a inişe izin verilmediği için Ankara’da indik’ dedi. Çok şaşırdık. Uçak ablukaya alındı. Bakanlık korsan uçuş olduğunu söylemiş. Uçaktaki herkes Türkiye vatandaşı. Polisler şuan dışarıda anons geçiyor ‘Korsan uçuş, izin veremiyoruz. Geri dönmeniz gerekir’ diyor. 3 saattir burada mahsur kaldık. Ailemizden uzak kaldık, ne yapacağımızı bilemiyoruz” dedi.

Uçağın Bağdat’a geri gönderileceği belirtiliyor.