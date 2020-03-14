TÜROFED Başkanı Çorabatır: Konaklama vergilerinin ertelenmesini istiyoruz

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, yeni tip koronavirüs ile ilgili durum yüzünden konaklama vergisi uygulamasının gelecek yıla ertelenmesi talebinde bulunduklarını söyledi.

Sputnik’e konuşan Çorabatır, devletten ülkeye turist getiren tur operatörlere destek vermesini beklediklerini söyledi.

Devletin, turizm sektöründe koronavirüs yüzünden normalden daha geç işe alınacak mevsimlik çalışanlara yardım etmesini istediklerini dile getiren TÜROFED Başkanı, "Ayrıca bu bağlamda, konaklama vergisi uygulamasının da şimdi değil, gelecek yıldan yürürlüğe girmesini istiyoruz" dedi.

Federasyonun bu istekleri üst mercilere ilettiğini anlatan Çorabatır, "Önümüzdeki haftanın ortasına kadar hükümetten yanıt almayı umuyoruz" diye ekledi.

1 Nisan 2020'den itibaren Türkiye otel sektöründe her türlü otel hizmetinin tabi olacağı yüzde 2’lik vergi uygulaması yürürlüğe girecek. Konaklama tesislerinin sunduğu hizmetlere uygulanacak vergi, 31 Aralık 2020’ye kadar yüzde 1, 2021’den itibaren ise yüzde 2 oranında uygulanacak.

2019'da 7 milyon Rus turistin Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor, ocak-ekim dönemi arasındaki turist akışı yüzde 17 artışla 6.7 milyon kişiye ulaşmıştı.