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09:42 14 Mart 2020
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    Özer: Stoklar azaldı, sıvı sabunlarda kullanılan pompaları atmayın

    © DHA /
    Türkiye
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    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (653)
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    Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği Başkanı İmer Özer, dezenfektan ve kolonya üretiminin ana hammaddesi olan etil alkolde ithalata bağımlı olan Türkiye'nin 10 günden az stoğunun kaldığı iddia etti.

    Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla beraber vatandaşlar hijyen malzemelerine adeta hucum etti.

    Yüksek talep ve salgın sebebiyle tüm dünyada değişen ticaret dengeleri stokların hızla tükenmeye başlamasına neden oldu. Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği Başkanı İmer Özer, dezenfektan ve kolonya üretiminin ana hammaddesi olan etil alkolde ithalata bağımlı olan Türkiye'nin 10 günden az stoğunun kaldığı iddia etti.

    Sözcü'den Sayime Başçı'nın haberine göre, iç piyasa ile birlikte İtalya'dan da bu ürünler için büyük talep aldıklarını ancak stokların tükenmek üzere olduğunu açıklayan Özer şunları kaydetti:

    'Benzinde kullanılmayan alkolün üreticilere aktarılmasını bekliyoruz'

    "Benzine karıştırılan alkolün kolonya ve dezenfektan üreticilerine temin edilecek olması sektöre can suyu olacaktır. Ancak ellerinde ne kadar alkol olduğunu bilmediğimiz için çözüm olup olmayacağını bilmiyoruz. Pazartesiden itibaren üreticilere bu benzinde kullanılmayan alkolün aktarılmasını bekliyoruz."

    10 Martta bin 200 dolar olan etil akolün ton fiyatının aynı gün içinde yüzde 100 artarak 2 bin 500 dolara yükseldiğini, şimdilerde ise bu rakamın 2 bin dolara düştüğünü aktan Özer, burada yerli üretime yönelik adımların hızlandırılması gerektiğine dikkat çekti.

    Özer, kolonya ve dezenfektan jellerin içinde yer alan etil alkol ve carpobol maddelerinin tamamının ithal olduğunu ve özellikle jellerde carpabol'ün en önemli madde olduğunu dile getirdi. Jel yerine sıvı dezenfektan üretimi ile carpabol sorununun çözülebileceğini anlatan Özer, “Ancak etil alkol şart. Burada Türkiye ithalat bağımlısı. Bu ürünler sadece böyle kriz dönemlerinde çok fazla üretiliyor” diye konuştu.

    'Bu pompaların yüzde 80'i Çin'den yüzde 20'si Avrupa'dan geliyor'

    Doktorların sık sık temizlik ve hijyene dair açıklamalar yaptığını ve üretimde bir miktar sıkıntı yaşandığını dile getiren Özer, "Tüketiciler sıvı sabunlarda kullandıkları pompaları atmasınlar lütfen. Bu pompaların yüzde 80'i Çin'den yüzde 20'si Avrupa'dan geliyor. Sıvı sabun pompalarında da stoklar azaldı. Çin'de üretim durmuş vaziyette. Bunlar birkaç kez kullanılabilen ürünler" dedi.

    Bakanlık 3 aylık karar aldı

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dün yaptığı açıklama ile benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğunun 3 aylığına askıya alındığını, böylece kolonya ve dezenfektan üretiminde etil alkol ihtiyacının karşılanacağını kaydetti. Varank böylece, rafinerilerin etanol talebinin azalmasıyla kolonya ve dezenfektan üretiminde etil alkol ihtiyacının karşılanacağını aktardı.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (653)
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