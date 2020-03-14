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11:14 14 Mart 2020
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    TBMM Genel Kurulu

    Meclis'te koronavirüs önlemleri

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    Koronavirüse karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir dizi önlem alındı. Bu kapsamda iki haftalık ziyaretçi yasağı getirildi, yurt dışına giden vekillerden iki hafta Meclis’e gelmemeleri istendi. Genel Kurul Salonu başta olmak üzere tüm bölümlerde dezenfeksiyon işlemi de sürüyor.

    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Meclis Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyanın çeşitli ülkelerinde yayılması karşısında alınabilecek önlemler konusunda gelişmelerin yakından takip edildiği, ilk vakanın görülmesiyle birlikte Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak tedbirlerin hayata geçirilmeye başlandığı belirtildi.

    Milliyet'in haberine göre bu kapsamda ilk etapta dezenfektanların ortak kullanım alanlarına yerleştirildiği, Genel Kurul Salonu başta olmak üzere sık kullanım alanlarında dezenfektasyon yapıldığı hatırlatıldı.

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından milletvekillerine yazı gönderilerek, ziyaretçi kabullerini mümkün olduğunca ertelemeleri ve yurt dışı seyahate gidenlerin de 14 gün boyunca Meclise gelmemelerinin istendiği bildirildi. Öte yandan TBMM Başkanı Şentop’un yayımladığı bir genelgeyle, milletvekili danışmanları dahil Meclis personelinin yurt dışı çıkışları Genel Sekreter’in iznine bağlandı

    Ziyaretçi yasağı

    Yıllık ortalama 500 bin kişinin ziyaret ettiği TBMM yerleşkesine günlük gelen ziyaretçi sayısının 5 bin civarında olduğu, yoğun günlerde bu sayının 10 binin üzerine çıkabildiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    “Türkiye’nin her bölgesinden Meclis’e gelen ziyaretçilerin geri dönüşlerinde olası bir riski kendi bulundukları ortamlara taşımalarının, vatandaşlarımız açısından daha büyük bir riski de beraberinde getirebileceği öngörülmektedir. Bu bakımdan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mecliste ziyaretçilere randevuların bir süreliğine ertelenmesi konusunu Sağlık Bakanı’yla istişare ederken, partilerin Meclis Grup Başkanvekilleriyle görüşmüş, TBMM İdare amirleriyle bir toplantı gerçekleştirmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonunda, Meclise 13-31 Mart tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmemesi kararı alınmıştır. Ziyaretçilerin girişlerine yönelik tedbir, 31 Mart’ta tekrar değerlendirilmek üzere hayata geçirilmeye başlanmıştır. Bu süre içinde Meclis çalışmalarımız devam edecek, Meclis personeli de görevlerini sürdüreceklerdir. Yine bu süreçte alınması gereken ilave tedbirler Sağlık Bakanlığımızla koordineli olarak değerlendirilecektir.”

    Genel Kurul aç-kapa

    Ziyaretçi kabul etmeme kararının grup toplantılarını da kapsadığı bildirildi. Öte yandan Meclis Genel Kurulu’nun önümüzdeki hafta aç-kapa yaparak çalışmaması bekleniyor.

    Genel Kurul dezenfekte edildi

    TBMM’deki koronavirüs tedbirleri, Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak hayata geçiriliyor. Meclis’te Genel Kurul Salonu başta olmak üzere milletvekili odaları, çalışma odaları, toplantı salonları, koridorlar ve genel kullanım alanlarında dezenfeksiyon yapıldı. Basın mensuplarına, temizlik çalışması öncesinde tıbbi maske dağıtıldı. Genel Kurul Salonu’nda, Başkanlık Divanı, komisyon sıraları ve milletvekillerinin oturduğu koltuklar ile stenografların yer aldığı kısımda detaylı temizlik yapıldı. Dezenfeksiyon işleminde kullanılan ilacın insan sağlığına zararı olmadığı, dezenfeksiyon işlemlerinin periyodik olarak devam edeceği belirtildi.

    AK Parti Grubu toplanmayacak

    AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Meclis’te haftalık düzenlenen grup toplantısı, gelecek hafta yapılmayacak. Sonraki haftalarda grubun toplanması halinde ise salona ziyaretçi alınmayacak.

    Parti yönetimi, grup toplantıları yalnızca milletvekillerinin katılımıyla yapılacağı için milletvekillerinden, grup toplantısının olduğu saatlerde başka program yapmamaları, randevu ve toplantı planlamamalarını istedi. AK Parti’nin, bu hafta sonu yapacağı kongreler de ertelendi. CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun salı günkü TBMM Grup Toplantısı’nı iptal edip etmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

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