Van Valiliği: İran sınırında mülteci oldukları değerlendirilen 7 ceset bulundu

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada İran sınırında sığınmacı olduğu değerlendirilen 7 kişinin cansız bedeninin bulunduğu duyuruldu.

Van Valiliği, İran sınırında Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu sığınmacı olduğu değerlendirilen 7 kişinin cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı. Valiliğin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Çaldıran ilçesi, İran Sınırında jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yapılan araştırma ve incelemede; 1 kilometrelik alanda Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu mülteci oldukları değerlendirilen 7 ceset bulunmuştur. Cesetler kesin ölüm tespiti için Van Adli Tıp kurumuna sevk edildi" denildi.