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11:14 14 Mart 2020
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    Ahmet Hakan

    Ahmet Hakan'dan Ece Üner'e: Bir sahtekarlık, fırsatçılık, ahlaksızlık gördüğünde aklına niye Müslümanlık geliyor?

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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202003141041594978-ahmet-hakandan-ece-unere-bir-sahtekarlik-firsatcilik-ahlaksizlik-gordugunde-aklina-niye-muslumanlik/

    Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Show TV Ana Haber spikeri Ece Üner'e yönelik olarak "Bir sahtekarlık, bir fırsatçılık, bir ahlaksızlık gördüğünde aklına niye Müslümanlık geliyor ki senin?" ifadesini kullandı.

    Spiker Ece Üner, dün “Namaz beş vakit, ahlak 24 saat farzdır” şeklindeki ifadesi nedeniyle kendisine tepki gösteren "Benim anlamadığım husus şu: 'Namaz kılıyorsunuz ama asıl ahlaklı olmanız lazım' diyerek korona fırsatçılarına laf sokan Ece Üner’in elinde fırsatçıların günde beş vakit namaz kıldıklarına dair bir veri mi var? Ne yani? Hem fırsatçılık yapıp hem de namazdan niyazdan uzak olmak söz konusu olamaz mı? O korona fırsatçısı sahtekarların, dinden diyanetten uzak kimseler olma ihtimali yok mu?" diyen Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a yanıt verdi.

    Dinin ahlak kısmının akıldan çıkarılabildiğini kaydeden Üner, Hakan'a daha önceki bir yazısını hatırlatarak "Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi birini doğru anlamak bir idrak sorunu kadar belki daha fazla bir niyet ve bir ahlak sorunu" dedi.

    Fırsatçılara yönelik sözleri nedeniyle mütedeyyin isimlerin kendisini aradığını ve kul hakkı ve ahlak hadisleri üzerine teşekkürlerini ilettiğini kaydeden Üner, şöyle devam etti:

    "Zira onlar beni doğru anlamıştı. Evet namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farz sözüne dair kısaca vaktinizi alacağım. Sorsan hepimiz Müslümanız sözünün yüzde 98'i Müslüman olan ülkede zannediyorum anlaşılmayacak bir kısmı yok. Müslümanız diyerek kendimi de ayrı tutmadım; zira namazın farz olduğuna hepimiz gibi iman ediyorum. Hiçbir zaman da aklımızdan çıkarmıyoruz ama bazılarımız, bazı konularda dinin ahlak kısmını akıldan çıkarabiliyor. Dolayısıyla söylediklerimden 'Namaz kılmak değersizdir' ya da 'Fırsatçılar sadece namaz kılanlardan çıkar' gibi bir sonuç çıkartmak olağanüstü çaba ve meziyet ister."

    2017’deki yazısını hatırlattı

    “Bu meziyete sahip sayın Ahmet Hakan'a 29 Aralık 2017'de kaleme aldığı bir yazısını hatırlatmak isterim bu vesileyle” diyen Üner, “Müslümanlar ne zaman hakiki Müslüman olur?' diye sormuş ve demiş ki, 'Müslüman iftira atmaz, Müslüman nefret ettirmez, Müslüman rant peşinde koşmaz, Müslüman haksızlık karşısında susmaz, Müslüman operasyon çekmez, Müslüman saptırmaz, Müslüman haksızlık yapmaz" diye konuştu.

    Ahmet Hakan tartışmayı sürdürdü

    Bunun üzerine Ahmet Hakan, "Ece Üner meselesi" başlığıyla yayımlanan yazısında Üner'in bu sözlerine yanıt verdi. "Televizyonda haber sunan Batılı bir haber sunucusunun bir sahtekarlık, bir ahlaksızlık, bir fırsatçılık haberini sunduktan sonra kameraya dik dik bakarak 'Sorsan hepimiz Hristiyanız. Ama gel gör ki kilise haftada bir gün, ahlak ise haftanın yedi günü farz' falan diye bir laf söylediğini düşünün. Ne yaparlar o sunucuya Batı’da? Ne yapacaklar canım. Gülerler. Sadece gülerler" diyen Hakan, şöyle devam etti:

    "Ben de 'bizimkine' gülüyorum tabii.

    Ama sadece gülmüyorum.

    Ayrıca şunları da söylemek istiyorum:

    Yahu Ece Üner!

    Bir sahtekarlık, bir fırsatçılık, bir ahlaksızlık gördüğünde...

    Aklına niye Müslümanlık geliyor ki senin?

    Dün de söylemiştim, bugün de söylüyorum:

    Fırsatçının, ahlaksızın, sahtekarın dinle diyanetle ilişkili olduğunu nereden biliyorsun?

    Ayrıca...

    Bir iyilik, bir güzellik, ahlaki bir davranış haberini verdiğinde...

    Ekrandan seyircilere dik dik bakarak...

    'Sayın seyirciler! Biliyorsunuz hepimiz Müslümanız... Bu iyiliğin, bu güzelliğin, bu ahlaklı davranışın nedeni de işte bizim Müslümanlığımızdır' falan diye şöyle afili bir nutuk çekiyor musun?

    Tabii ki çekmiyorsun.

    Müslümanlığımızın güzel ahlaktaki belirleyiciliğine işaret etmeye hiç mi hiç gerek duymazken...

    Müslümanlığımız ile kötü ahlak arasındaki çelişkiye işaret etmeye neden gerek duyuyorsun ki?

    Ama bütün bunlar...

    Müslümanlık iddiasında bulunup da ahlakı öncelemeyen tiplerin var olduğu gerçeğini değiştirmiyor tabii...

    Bir dinleri olduğu için ahlaka ihtiyaç duymayan tipler var.

    Ama Ece Üner’in söz konusu ettiği fırsatçıların, söz konusu ettiği sahtekarların, söz konusu ettiği ahlaksızların onlar olup olmadığı belli değil.

    Neyse... Söylenecek daha çok söz var ama benim kalkmam lazım. Çünkü elimi 20 saniye boyunca sabunlu suyla yıkama vaktim geldi."

    Etiketler:
    Koronavirüs, Müslüman, Kolonya, Namaz, Ece Üner, Ahmet Hakan
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