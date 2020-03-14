İstanbul vapurlarının efsanesi 'Burhan Pazarlama' hayatını kaybetti: 'Aramızdan bir beyefendi ayrıldı'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), resmi Twitter hesabında "Bir İstanbul beyefendisini kaybettik bugün.Vapurlarımızın bilindik siması, bir yakadan diğerine giderken yolculuklarımıza tebessüm katan nam-ı diğer 'Burhan Pazarlama' aramızdan ayrıldı. Ruhu şad olsun, İstanbul onu hep hatırlayacak" paylaşımında bulundu.
Bir İstanbul beyfendisini kaybettik bugün...— İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) March 14, 2020
Vapurlarımızın bilindik siması, bir yakadan diğerine giderken yolculuklarımıza tebessüm katan nam-ı diğer “Burhan Pazarlama” aramızdan ayrıldı. Ruhu şad olsun, İstanbul onu hep hatırlayacak. pic.twitter.com/8ZakG3LzVe
Yıllarca İstanbul’daki vapurlarda çeşitli ürünler satan, Burhan Demircan’ın ikna edici satış yöntemi yerli ve yabancı gazete ve televizyonlara haber oldu. TRT, Demircan'ın kısa belgeselini çekti.
Demircan’ın, “Her şeyi satarım” sözü halk arasında adeta klişeleşmişti.
Burhan Demircan’ın cenazesinin ise bugün Ataşehir Örnek Mahallesi Merkez Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)