İstanbul vapurlarının efsanesi 'Burhan Pazarlama' hayatını kaybetti: 'Aramızdan bir beyefendi ayrıldı'

Kadıköy-Karaköy ya da Eminönü-Kadıköy vapur hattında yıllarca 'Burhan Pazarlama' olarak bilinen, Burhan Demircan yaşamını yitirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), resmi Twitter hesabında "Bir İstanbul beyefendisini kaybettik bugün.Vapurlarımızın bilindik siması, bir yakadan diğerine giderken yolculuklarımıza tebessüm katan nam-ı diğer 'Burhan Pazarlama' aramızdan ayrıldı. Ruhu şad olsun, İstanbul onu hep hatırlayacak" paylaşımında bulundu.

Bir İstanbul beyfendisini kaybettik bugün...



Vapurlarımızın bilindik siması, bir yakadan diğerine giderken yolculuklarımıza tebessüm katan nam-ı diğer “Burhan Pazarlama” aramızdan ayrıldı. Ruhu şad olsun, İstanbul onu hep hatırlayacak. pic.twitter.com/8ZakG3LzVe — İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) March 14, 2020

​Yıllarca İstanbul’daki vapurlarda çeşitli ürünler satan, Burhan Demircan’ın ikna edici satış yöntemi yerli ve yabancı gazete ve televizyonlara haber oldu. TRT, Demircan'ın kısa belgeselini çekti.

Demircan’ın, “Her şeyi satarım” sözü halk arasında adeta klişeleşmişti.

Burhan Demircan’ın cenazesinin ise bugün Ataşehir Örnek Mahallesi Merkez Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi.