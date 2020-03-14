Balıkesir Dursunbey Belediyesi: Son kozumuzu daha kullanmadık, akıllı ol corona

Balıkesir'e bağlı Dursunbey Belediyesi, Twitter hesabından yayınladığı fotoğrafla koronavirüse 'mesaj gönderdi'.
Belediyelerde kullanılan sinek ilacı aracının fotoğrafını kullanan belediye, "Son kozumuzu daha kullanmadık. Akıllı ol corona" ifadelerine yer verdi.
Belediyenin söz konusu içeriği, sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.
Son kozumuzu daha kullanmadık. Akıllı ol corona❕😂 pic.twitter.com/OYbmcBnckZ— Dursunbey Belediyesi (@Dursunbeybel) March 13, 2020
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