Türkiye ile Gürcistan'dan Sarp Sınır Kapısı'nı geçici olarak kapatma kararı

Türkiye ile Gürcistan, Sarp Sınır Kapısı'nı geçici olarak kapatma yönünde karar aldı.

Türkiye ile Gürcistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniye Sarp Sınır Kapısı'nı geçici olarak kapatma kararı aldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye ve Gürcistan, yarından itibaren Sarp Sınır Kapısı’nı karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatacak" denildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesinde, yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulması kararlaştırılmıştı.