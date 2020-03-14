Türk Dışişleri: Uçuş yasağı olan 9 Avrupa ülkesindeki Türkler salı günü saat 23.59'a kadar dönebilir

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uçuş yasağı getirilen 9 Avrupa ülkesindeki Türkiye vatandaşlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Kıran, "Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında dün uçuş yasağı tedbiri kararı alınan 9 Avrupa ülkesinde bulunan Türk vatandaşı öğrenci ve turistlerimiz 17 Mart 2020 Saat 24:00’a (TSİ) kadar ülkemize dönüş yapabilecek" ifadelerini kullandı.

Dün İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, koronavirüs salgınının, başta İtalya olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde hızla yayılarak ciddi can kayıplarına ve salgının merkezinin Avrupa’ya doğru kaymasına sebep olduğu ve bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri kapsamında hastalığın hızla yayıldığı; Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda hakkında, bazı tedbirlerin alınmasının zorunlu hale geldiği belirtilmişti.