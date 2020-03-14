AK Parti, MKYK ve MYK toplantılarını erteledi

AK Parti, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarını koronavirüs salgını nedeniyle erteledi.

AK Parti'nin, pazartesi günü yapılması planlanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantıları ertelendi.

AK Parti'den yapılan açıklamada, "Pazartesi günü yapılacak MKYK ve MYK toplantılarımız ileri bir tarihe ertelenmiştir" ifadeleri kullanıldı.