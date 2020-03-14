Koca: Koronavirüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapıyoruz, test amacıyla geldiğini söyleyenleri almayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını üzerinden yapıldığı söylenen dolandırıcılık ve gasp faaliyetleriyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Koca, "Koronavirüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapıyoruz. Sizi 184’ten arayıp bilgilendiriyor, ondan sonra geliyoruz" ifadelerini kullandı ve "SABİM-184’ten size telefon gelmemişse, test amacıyla geldiğini söyleyenleri içeri almayın" dedi.