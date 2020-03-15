Zonguldak'ta 3 imama istismar suçlaması

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sözleşmeli olarak farklı camilerde görev yapan 3 imam, küçük yaşta kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Cumhuriyet gazetesinden Ali Ayaraoğlu'nun haberine göre, Zonguldak il merkezinde evden kaçan 13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu Ereğli ilçesi Devrek yol ayrımı mevkiinde 'otostop' yöntemiyle İstanbul’a gitmek istedi.

İddiaya göre A.A., A.S.C. ve A.T. isimli imamlar, çocukları araçlarına aldıktan sonra cinsel istismarda bulundu.

Ailelerin kayıp ihbarı üzerine polis, kız çocuklarını bularak ailelerine teslim etti.

İfadeleri alınan imamlar ise savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.