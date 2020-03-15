Umreden dönen 10 bin 330 kişi Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alındı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, umreden dönen vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ankara ve Konya'daki bazı yurtlarda karantinaya alındığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşların Türkiye'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina sürelerini geçirecekleri bir yer ihtiyacı hasıl olduğu vurgulanarak, "Bu çerçevede, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ankara ve Konya'daki bazı yurtlar, umreden dönen vatandaşlarımızın karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci başlamıştır" denildi.
Açıklamada, "Üniversitelerin üç haftalık tatil süreciyle birlikte büyük oranda boş olan bu yurtlarımızda kalan az sayıdaki öğrencimizin de başka yurtlara nakilleri sağlanarak herhangi bir mağduriyet yaşanmamıştır" ifadesi kullanıldı.
Ankara'daki yurtların isimleri ve kapasiteleri:
Şehit Özel Harekat: 2064
Milli İrade: 1880
Gölbaşı: 1448
Toplam: 5392
Konya'daki yurtlar ve kapasiteleri:
Tahir Büyükkörükçü: 2228
Kutalmışoğlu: 2710
Toplam: 4938
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Rehavet ve panik yok, tedbir var
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, umreden dönen vatandaşların sağlık kontrollerinin yapıldığını ve yurtlarda karantinaya alındığını belirtti.
Kalın,Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Umreden dönen vatandaşlarımızın sağlık kontrolleri yapıldı ve yurtlarda karantinaya alındı. Sağlık Bakanlığımızın tedbir ve tavsiyelerini özenle ve titizlikle uygulayalım. Koronaya karşı mücadelede rehavet ve panik yok, tedbir var. Bu hepimizin ortak mesuliyetidir" ifadelerini kullandı.
Umreden dönen vatandaşlarımızın sağlık kontrolleri yapıldı ve yurtlarda karantinaya alındı.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) March 15, 2020
Sağlık Bakanlığımızın tedbir ve tavsiyelerini özenle ve titizlikle uygulayalım.
Koronaya karşı mücadelede rehavet ve panik yok, tedbir var. Bu hepimizin ortak mesuliyetidir. https://t.co/fUrX8DysWH
Ankara Valisi Şahin: Umreden dönen vatandaşlarımızı öğrenci yurtlarına büyük oranda yerleştirdik
Ankara Valisi Vasip Şahin, umreden dönen vatandaşların 14 gün boyunca misafir edileceği öğrenci yurtlarına büyük oranda yerleştirdiklerini söyledi.
Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Umre ziyaretinden dönen vatandaşlarımızı 14 gün boyunca misafir edeceğimiz öğrenci yurtlarına büyük oranda yerleştirdik. Konuklarımıza ve yakınlarına göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden, kuruluşlarımıza ve fedakar çalışanlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
Umre ziyaretinden dönen vatandaşlarımızı 14 gün boyunca misafir edeceğimiz öğrenci yurtlarına büyük oranda yerleştirdik.— Vasip Şahin (@vasipsahin) March 15, 2020
Konuklarımıza ve yakınlarına göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden; kuruluşlarımıza ve fedakar çalışanlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/ZbszNPRqRv
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