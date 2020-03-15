Koronavirüs şüphesiyle sevk edilen kızını hastaneden kaçırdı

Almanya'dan 12 gün önce Düzce'nin Gölyaka ilçesine dönen ailenin 5 yaşındaki kızları Ş.F.’de gece saatlerinde ateş ve boğaz ağrısı şikayetleri görülmeye başlandı.

DHA'nın aktardığı habere göre, babası Ü.F. tarafından Gölyaka Entegre Hastanesi’nin acil servisine götürülen kız, buradaki ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.

Buradaki ilk tetkiklerin ardından Ş.F.’nin koronavirüs şüphesiyle Atatürk Devlet Hastanesi’ne gönderilmesine karar verildi. Durumu öğrenen baba ise kızını hastaneden kaçırdı.

'Panikle yaptım' dedi serbest kaldı

Hastane yetkililerinin polise haber vermesi üzerine ekipler baba-kızın bulunduğu otomobili Yığılıca sapağı mevkiinde durdurdu.

Ş.F., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürülerek gözetim altına alındı. Emniyette ifade veren baba ise ‘Panikle böyle bir şey yaptığını’ söyledi. Baba, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.