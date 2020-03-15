Diyanet: 28 Şubat itibariyle umre çıkışları durduruldu, dönüş tarihleri öne çekildi

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, "27 Şubat 2020 itibariyle ülkemizden umre çıkışları durdurulmuş, bu tarihten sonra umre amaçlı seyahate izin verilmemiştir. 20-30 günlük turlarla Suudi Arabistan'da bulunan ve dönüşü ileriki tarihlerde planlananların dönüşleri erkene alınmıştır" denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında umreye giden, gitmek isteyen ve umreden dönen vatandaşlar için alınan tedbirleri açıkladı.

Diyanet'in açıklamasına göre, dünya genelinde görülen yeni koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'de yayılmasına engel olmak, hastalıktan korunmak ve etkilerini en aza indirmek amacıyla alınan tedbirler çerçevesinde umre ibadetini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a giden, gitmek isteyen ve dönenler için süreç içerisinde alınan önlemler şöyle:

27 Şubat 2020 Perşembe günü itibariyle ülkemizden umre çıkışları durdurulmuş, bu tarihten sonra umre amaçlı seyahate izin verilmemiştir.

Mezkûr tarihten önce umre ziyareti için Suudi Arabistan’da bulunan vatandaşlarımızın yurda dönüşlerine yönelik uyarı ve yönlendirmeler yapılmış, talepte bulunanların dönüş tarihleri öne çekilmiştir.

20-30 günlük turlarla Suudi Arabistan’da bulunan ve dönüşü daha ileriki tarihlerde planlanan vatandaşlarımızın daha fazla kalmasına müsaade edilmeyerek dönüşleri erkene alınmıştır.

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