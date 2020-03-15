Dokuz Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönüşler öne alındı

Türkiye’nin koronavirüs nedeniyle uçuşları durdurduğu Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan dönüş tarihi öne çekildi. 17 Mart'a kadar verilen uçuş müsaadesi bugün sona erecek.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), 9 Avrupa ülkesine 17 Mart'a kadar verilen uçuş müsaadesinin öne çekildiğini duyurdu.

SHGM'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs nedeniyle uçuş yasağı konan 9 Avrupa ülkesinden 17 Mart 2020 saat 24.00'e kadar ilan edilen edilmiş olan öğrenci ve turistlerin dönüş uçuş müsaadeleri 15 Mart 2020 olarak değiştirilmiştir. Planlanmış seferler dışında izin verilmeyecektir" denildi.

Corona virüsü nedeniyle uçuş yasağı konan 9 Avrupa ülkesinden 17 Mart 2020 saat 24:00'e kadar ilan edilen edilmiş olan öğrenci ve turistlerin dönüş uçuş müsadeleri 15 Mart 2020 olarak değiştirilmiştir. Planlanmış seferler dışında izin verilmeyecektir. — Sivil Havacılık GM (@SHGM) March 15, 2020

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya yapılan seferler 17 Nisan'a kadar durdurulmuştu.