Ankara Valisi Vasip Şahin'den karantina açıklaması: 1700 kişiyi daha bekliyoruz

Ankara Valisi Vasip Şahin, umreden dönen ve koronavirüs karantinasına alınan Türk vatandaşları hakkında “Burada 1800 vatandaşımızı misafir ediyoruz. Bu akşam 1700 kişiyi daha bekliyoruz” dedi.

Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye dönen 10 bin 330 umre yolcusunun, Ankara ve Konya'daki karantina süreci devam ediyor. Süreçle ilgili bilgi veren Ankara Valisi Vasip Şahin, kente 1800 kişi geldiğini belirtti ve "Bu akşam 1700 kişiyi daha bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Şahin, “Vatandaşlarımızın karantinaya alınması onların hasta olduğu anlamına gelmiyor. En ufak bir riski bertaraf etme amacı taşıyor. Semptom gösteren vatandaşlarımızı hastanemize gönderdik” dedi.

Şu ana kadar semptom belirlenen kişi sayısının beş olduğunu belirten Şahin, "Bu kişiler Zekai Tahir Burak, Kadın Hastalıkları Eğitim ve Hastanesi'ne nakledildi. Burada da sağlık taraması yapılıyor. Herhangi bir semptom belirtisi halinde görevliler burada müdahale edecek. Boş kapasitemiz hâlâ var yurtlarda. Her odada bir kişi konaklamaya çalışıyoruz. İlk vatandaşlarımızın karantinaya alınmasından beri kurduğumuz kriz merkezi sürekli çalışıyor" diye konuştu.