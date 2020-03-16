Yeni Şafak yazarı: Umrecilerle ilgili alınan tedbirler, virüsün Türkiye'yi teğet geçeceğini gösteriyor

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, en az 18 koronavirüs vakasının görüldüğü Türkiye için “'virüsün teğet geçeceğini' söyledi.

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, bugünkü yazısında bütün dünyanın Türkiye'yi gerçekleştirdiği önlemler konusunda takdirle takip ettiğini belirtti ve şunları söyledi:

"Umrecilerle ilgili alınan tedbirler, Türkiye’nin bu virüsle nasıl kararlı bir şekilde mücadele edeceğini ve virüsün Türkiye’yi teğet geçeceğini gösteriyor -eğer bundan sonraki kritik süreçte büyük hata yapmazsak; ki, inşallah yapmayız.

Virüs Avrupa’yı esir aldı! Türkiye’yi de esir almaması için eğlence yerleri, barlar, kafeler, sinemalar, AVM’ler kapatılmalı.

Eğlence yerlerindeki manzaralar, salgın virüs ortamında yeterince ürpertici!

Ayrıca Avrupa ülkelerinden, hatta İtalya’dan gelen şarkıcı, manken, artiz tipler ellerini kollarını sallayarak dolaşıyorlar; bunlar dokunulmaz kutsal inek midir ki, karantinaya alınmıyorlar?

Özelde Avrupa’dan, genelde yurtdışından gelen herkesi karantinaya almazsak ülkeyi karantinaya almak zorunda kalabiliriz!

Sayın Bakan Fahrettin Koca Hocam şimdiye kadar krizi muhteşem yönettiniz; duruma bu şekilde müdahale etmezseniz ülke kaosa sürüklenebilir ve şimdiye kadar ortaya koyduğunuz dünyanın imrendiği muhteşem performans bir anda boşa gidebilir."