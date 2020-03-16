Uyarılara rağmen camiye giden vatandaşlar: Allah'ın evine virüs bulaşmaz

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyada binlerde kişinin ölümüne sebep olan ve Türkiye'de de görülen yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) karşı hükümet vatandaşları kalabalık ortamlara gitmeme konusunda uyarırken, cami,ye gitmeye devam eden cemaat, "Allah'ın evine virüs bulaşmaz" görüşünde.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar, Şirinevler’de bulunan Mehmet Akif Ersoy Camisi’ne ibadete gelen vatandaşlarla konuştu. Kuran dersi almak için caminin içerisinde bulunan kursa giden iki kadından biri, "Önce tüm evin halılarını kızımla kaldırdık. Çamaşır suyu ile bir güzel sildik. Sürekli ellerimizi yıkıyoruz" dedi.

"Camiye gelmekten korkmuyor musunuz?" sorusuna da diğer kadından, "Allah’ın evinde virüs bulaşmaz. Hem Kuran’da şifa ayetleri var. Biz sürekli onları okuyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, ‘temizlik imandan gelir’ Bizim kursumuz çok temiz. Şimdi daha da çok temizliyoruz. Ayrıca Kuran okumak için geldiğim yerde o virüs bulaşacaksa da, bulaşsın" yanıtını veriyor.

68 yaşındaki bir başka kişi ise, "Kızım, ecel gelmeden kimse ölmez. Öleceğimi bilsem de camiye gelirim" ifadesini kullandı.