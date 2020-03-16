Koronavirüs şüphesi görülünce babası tarafından hastaneden kaçırılmıştı: 5 yaşındaki kızın test sonucu belli oldu

Koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alınan 5 yaşındaki Ş.F.'nin durumuyla ilgili açıklama yapan Düzce Valiliği, "12 gün önce Almanya’dan yurda dönüş yapan 5 yaşındaki çocuk hastada ateş ve öksürük şikayeti olması nedeniyle tedbir amaçlı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine yatışı yapılmış olup, alınan numuneler referans laboratuvarına gönderilmiştir. Yapılan test sonuçları negatif çıkmıştır" dedi.

Ateş ve öksürük şikayetleri üzerine babası Ü.F. tarafından Gölyaka Entegre Hastanesi’nin acil servisine götürülen kız, buradaki ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edilmişti. Buradaki ilk tetkiklerin ardından Ş.F.’nin koronavirüs şüphesiyle Atatürk Devlet Hastanesi’ne gönderilmesine karar verilmişti. Durumu öğrenen baba ise kızını hastaneden kaçırmıştı.

Hastane yetkililerinin polise haber vermesi üzerine ekipler baba-kızın bulunduğu otomobili durdurmuştu. Küçük kız gözetim altına alınırken, baba ise ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Baba, ‘panikle böyle bir şey yaptığını’ söylemişti.