Varank: TÜBİTAK dergilerinin tamamını ücretsiz erişime açtık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde vakit geçirecekler için TÜBİTAK dergilerini ücretsiz erişime açtıklarını duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 tehlikesine karşı tedbirlerin alınması ve kalabalıklardan uzak durulması gerektiğine dikkat çekti.

Varank, "Bu vesileyle evde vakit geçirecek başta çocuklarımız için TÜBİTAK dergilerinin tamamını ücretsiz erişime açtık" ifadesini kullandı.

Koronavirüs tehlikesine karşı tedbirlerimizi almalı kalabalıklardan uzak durmalıyız.



Bu vesileyle evde vakit geçirecek başta çocuklarımız için TÜBİTAK Dergilerinin tamamını ücretsiz erişime açtık!



🧬Bilim ve Teknik



🔬Bilim Çocuk



🔭Meraklı Minik



📎 https://t.co/Cz6JEvocRC — Mustafa Varank (@varank) March 16, 2020

​TÜBİTAK'ın yayımları arasında Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergileri bulunuyor. Söz konusu yayınlara, 'services.tubitak.gov.tr/edergi' adresi üzerinden erişilebiliyor.