Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüsle ilgili 'gizli' belge iddialarına yalanlama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili sosyal medya ve WhatsApp'tan 'gizli belge' adıyla yayılan görselin gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Çin'in Vuhan kentinden başlayarak dünyada 150'den fazla ülkeye yayılan koronavirüsle ilgili yanlış bilgi ve belgeler de sosyal medada paylaşılmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'la ilgili sosyal medya ve WhatsApp'tan 'gizli belge' adıyla yayılan görselin gerçek dışı olduğunu duyurdu.

Sosyal medya ve Whatsapp’tan yayılan “GİZLİ” belge GERÇEK DIŞIDIR. Panik yaratacağı bilinerek UYDURULMUŞTUR. Güven kaybına yol açarak, 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetinizle oynayanlar var. Şans tanımayın. DOĞRU HABER, RESMEN YAPILAN AÇIKLAMADIR. pic.twitter.com/JX14WEFz6f — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 16, 2020

​Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, şunları söyledi:

"Sosyal medya ve WhatsApp'tan yayılan 'gizli' belge gerçek dışıdır. Panik yaratacağı bilinerek uydurulmuştur. Güven kaybına yol açarak 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetinizle oynayanlar var. Şans tanımayın. Doğru haber, resmen yapılan açıklamadır."