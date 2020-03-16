İdlib paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan ve tutuklanan gazeteci Alptekin Dursunoğlu, bugün görülen ilk duruşmada tahliye edildi.

İdlib'de 34 askerin yaşamını yitirdiği saldırı sonrasında sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği' suçlamasıyla 1 Mart’ta tutuklanan Yakın Doğu Haber Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Alptekin Dursunoğlu tahliye edildi.

Dursunoğlu, bugün hakim karşısına çıktı. 1 Mart’ta tutuklanan Alptekin Dursunoğlu, görülen ilk duruşmada tahliye edildi.

"Suçu ve suçluyu övme" suçundan Dursunoğlu’na 50 gün hapis cezası veren mahkeme, cezayı 1000 TL adli para cezasına çevirdi.