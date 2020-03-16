İstanbul’da toplu taşıma kullanımı yüzde 48 azaldı

Koronavirüs tedbirleri toplu taşıma kullanma oranlarına da yansıdı. İstanbul'da 15 Mart Pazar günü, toplu taşıma kullanımının yüzde 48'lik düşüş gösterdiği açıklandı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Pazar gününe özel, toplu taşıma kullanım verileri incelendiğinde salgın hastalık riski sebebiyle İstanbul'da kullanım oranında %48'lik bir düşüşün söz konusu olduğu tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızla veri paylaşımımız devam edecektir" dedi.

Pazar gününe özel, toplu taşıma kullanım verileri incelendiğinde salgın hastalık riski sebebiyle İstanbul’da kullanım oranında %48’lik bir düşüşün söz konusu olduğu tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızla veri paylaşımımız devam edecektir. pic.twitter.com/Zfy1zfIQIB — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) March 16, 2020

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‘Dezenfekte noktaları oluşturuldu’

Ongun ayrıca, İstanbul genelinde ortak kullanım alanlarının ilaçlama çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Bilgilendirme ve dezenfekte noktaları da oluşturduk. Tüm vatandaşların salgına karşı yapılan uyarılara riayet etmeleri önceliklidir" ifadelerini kullandı.

İstanbul genelinde ortak kullanım alanlarının ilaçlama çalışmaları sürerken bilgilendirme ve dezenfekte noktaları da oluşturduk. Tüm vatandaşların salgına karşı yapılan uyarılara riayet etmeleri önceliklidir. pic.twitter.com/swSEWaruHM — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) March 16, 2020

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