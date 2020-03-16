Fransa Büyükelçisi Musa: Yaklaşık 300 Türk vatandaşı Fransa'dan tahliye edilecek

NTV canlı yayınında konuşan Musa, Fransa'da yaşayan toplam 300 Türk vatandaşından çağrı aldıklarını belirterek bu kişilerin yarın Türkiye'ye döneceğini açıkladı.

Musa, "13 Mart günü açıklanan tedbirler oldu. Yüzlerce çağrı aldık. Toplam sayımı 300 kadar. Türkiye dönmek isteyen 300 kadar vatandaşımızdan çağrı aldık. Bugün 17.00'ye kadar da devam edecek. Yarın da bu vatandaşlarımızın kalkacak uçaklarla Türkiye'ye tahliyesi öngörülüyor. Türk vatandaşlarına bir burada bir kontrol uygulamayacağız. Türkiye'de kontrol altına alınacak. Zorunlu karantina süresi var. Belli ölçüde caydırıcı olan bir unsur. Bazı vatandaşlarımız bunu duyunca vazgeçti" dedi.

Ülkede alınan önlemlere de değinen Musa, "Çok kapsamlı tedbirler alındı. Bütün üniversiteler, kreşler kapalı durumda şu an ülkede. 15 Mart itibari ile artışlar göz önünde bulunduğunda ilave tedbirler kapsamında konferans, kütüphaneler... kapandı. İbadet boyutunda ülkedeki ibadet yerlerinde değil evlerde cuma namazı kılınması kararı alındı" ifadelerini kullandı.

Avrupa'da İtalya ve İspanya'dan sonra en çok vaka Fransa'da, 24 saatte 29 ölüm kayıtlara geçti. Fransa, ülkede kısmi karantina uygulamaya hazırlanıyor.