Ali Koç'tan futbolculara: Sizden utanıyorum

Süper Lig’de son 7 maçta 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe’de başkan Ali Koç, oyuncularına sert tepki gösterdi.

Hürriyet Gazetesi’nden Süleyman Arat'ın haberine göre sarı lacivertlilerin 9 kişi kalan İttifak Holding Konyaspor’a da yenilmesi sonrasında soyunma odasına giden Koç, sadece kızgın bir surat ifadesiyle sadece, “Sizlerden utanıyorum!” dedi ve dışarı çıktı.

Gustavo: Sorumluluğu kabul etmeliyiz

Bu arada Ali Koç'un yanı sıra karşılaşmanın ardından Fenerbahçe cephesinde birçok isim "Utanç duyuyoruz" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Jailson: Çok çalışıyoruz ama sahada gerçekleştiremiyoruz

Luiz Gustavo "Sorumluluğu kabul etmeliyiz, sahadaki görüntü utanç verici. En azından savaşmamız ve kazanan bir takım görüntüsü ortaya koymamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Jailson ise "Gerçekten zor durumdayız, tüm takım arkadaşlarımız çok üzgün. Bu durumdan utanıyorum. Çok çalışıyoruz ama sahada gerçekleştiremiyoruz, istediğimiz şeyler olmuyor. Şu anda yapmamız gereken, ağzımızı kapatıp bu durumu lehimize çevirmek" şeklinde konuştu.

Murat Zeki Göle: Utanıyorum

Geçici olarak takımın başında sahaya çıkan Murat Zeki Göle ise "Fenerbahçe ruhunu sahaya yansıtamadığımız için utanıyorum" dedi.