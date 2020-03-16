Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilecek

Erbaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

- Cami ve mescidlerde namazların cemaatle kılınmaya devam edilmesi halinde virüsün yayılma riski artabilir. Bu amaçla İslam dini insan hayatını tehlikeye atacak uygulamalara cevaz vermez.

- Yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir.

- Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı organizasyonla umreye gidenler dün döndü; 6 bin kişi civarındaydı. Evlerinde 14 gün kalmaları gerektiği noktasında sağlık bakanlığımızın defalarca açıklaması oldu.

- Umreciler arasında bir kişide virüs çıktıktan sonra bakanlığımız karantina kararı aldı ve bu uygulama devam etmektedir.

- Başkanlığın organizasyonuyla umreye giden vatandaşların hepsinin yurda döndü.

- Bir iki kişi eğer camiye yolu düşerse kendi aralarında namaz kılabilirler, cemaatle namaz kılınmayacak.

- Suudi Arabistan'a özel tur şirketleriyle giden 390 Türk vatandaşı da bugün dönecek ve karantinaya alınacak.

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