CHP kurultayı koronavirüs nedeniyle ertelendi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 28-29 Mart'ta yapılması planlanan 37. Olağan Kurultay'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.
CHP 37. Olağan Kurultayı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 28-29 Mart'ta yapılması planlanan 37. Olağan Kurultay'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.
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