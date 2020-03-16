'Çok Gezenti' programının sunucusu Akkul: 5 gündür korona şüphesiyle karantinadayız, testin sonucunu söylemiyorlar

Teve2 ekranlarında yayınlanan 'Çok Gezenti' programının sunucusu Burak Akkul, kişisel Twitter hesabında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle 5 gündür karantinada olduğunu ve tedavi gördüğünü açıkladı. Akkul, koronavirüs testinin sonuçlarının ne olduğunun kendisine ve eşine söylenmediğini belirterek Sağlık Bakanlığı'na çağrı yaptı.

Teve 2 ekranlarında her pazar günü yayınlanan Çok Gezenti isimli programı sunan Burak Akkul ve eşi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Koronavirüs testinin yapıldığını ancak sonucu öğrenemediklerini söyleyen Akkul, takipçilerinden destek istedi.

Akkul şunları söyledi:

"Çok Gezenti gibi bir işi yapmanın getirisi belki de... 5 gün oldu. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korona şüphesiyle karantinadayım ve tedavi görüyorum. Bence korona pozitif öyle tedavi görüyorum. Ama şöyle bir şey var; maalesef 96 saat oldu, eşime de bana da bunun sonucunu söylemiyorlar. Sizden ricam bu videoyu mümkün olduğunca yaymanız... Bakanlıklara çok rica ediyorum bize bu sonucu söylemeleri lazım. Çok üzülüyoruz, çok acı çekiyoruz..."

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