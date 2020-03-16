Yemeksepeti'nden koronavirüs nedeniyle 'temassız teslimat' uygulaması

Kullanıcılara siparişlerini online kredi kartı ya da cüzdan ile ödeyebileceklerini hatırlatan Yemeksepeti, sipariş notlarında temassız teslimatı seçerek; siparişin kapıya asılmasını tercih edebileceklerini belirtti.

Aynı şekilde Banabi kullanıcıları da online kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yaparak, sipariş notlarına otomatik olarak eklenen temassız teslimat seçeneğini tercih edebilecek.

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Öte yandan Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın da Twitter'dan yaptığı duyuruda, müşterileri online kredi kartı ile ödeme yapmaya çağırdı. Aydın, Twitter hesabından şöyle yazdı:

"Sağlık ve hijyene fazlasıyla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde lütfen siparişlerinizi ‘Temassız Teslimat’ ile sipariş edip ‘Online Kredi Kartı’ ile ödeyiniz. Bu önlemi nakit para alışverişi sırasında doğabilecek olası sorunları minimize etmek için aldık (temas, solunum vb.) ve öneriyoruz. Restoran tarafında da hem online ödemelerin daha erken hesaplarına geçmesi hem de daha fazlası için çalışmalarımız sürüyor."